Мариу Фернандес: "Надеюсь выйти в стартовом составе в матче с "Динамо"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что надеется выйти в стартовом составе сборной России в контрольной игре с "Динамо". По его словам, игроки национальной команды настраиваются на игру с бело-голубыми, как на другую сборную.

- Какие ощущения от сборной? – вопрос Фернандесу.

- Я очень счастлив быть в сборной, для меня это большая честь.

- Надеетесь дебютировать в составе сборной в матче с "Динамо"?

- Я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Надеюсь выйти в стартовом составе. Несмотря на то что играем с "Динамо", настраиваемся, как на обычного соперника, как на другую сборную.

- Не удивило, что сыграете не со сборной, а с клубом?

- Это не была для меня новость. Иногда так случается, это нормальная практика, поэтому я не удивлен. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо". Встреча состоится на "Арене Химки", начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.