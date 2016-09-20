18:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мариу Фернандес может выступить за сборную России раньше мая

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РФС ведет работу, чтобы защитник ЦСКА Мариу Фернандес смог начать выступать за сборную России до мая 2017 года. Об этом сообщил глава организации Виталий Мутко. Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Согласно правилам ФИФА, за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ - с 2017 года.

- Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду, - цитирует ТАСС Мутко. - У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3638138

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vitalvass

Пусть эта бразильская мразь получит травму

20:06

SS-1525-Sergey

Зачем? Он гимн на португальском петь будет и отнюдь не Александрова!

19:06

serzheo

Ну всё, мессия и да придет)))) А может данный персонаж пойдет куда-нить - в леса Амазонки? И по-быстрее.

18:59

shpasic

вот же ж нечем заняться человеку.

18:49

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