Мариу Фернандес может выступить за сборную России раньше мая

РФС ведет работу, чтобы защитник ЦСКА Мариу Фернандес смог начать выступать за сборную России до мая 2017 года. Об этом сообщил глава организации Виталий Мутко. Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Согласно правилам ФИФА, за сборную России он сможет начать выступать после пяти лет проживания в РФ - с 2017 года.

- Фернандес получал гражданство по специальной процедуре, так как мы на него рассчитываем как на кандидата в национальную команду, - цитирует ТАСС Мутко. - У него заканчивается временной ценз в апреле 2017 года, если я не ошибаюсь. Поэтому с мая он сможет выступать за национальную команду. Возможно, мы и раньше договоримся с Бразилией и ФИФА, сейчас такая работа тоже идет.