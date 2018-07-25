Мариу Фернандес: "Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за привилегию защищать цвета национальной команды на ЧМ"

Защитник ЦСКА ​Мариу Фернандес в интервью клубному телевидению подвел итоги выступления в составе сборной России на чемпионате мира.

- Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире, - сказал Фернандес. - Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию - быть приглашенным в сборную и защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это было хорошим достижением.