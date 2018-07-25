12:13 | Футбол — Сборная России

Мариу Фернандес: "Хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за привилегию защищать цвета национальной команды на ЧМ"


Защитник ЦСКА ​Мариу Фернандес в интервью клубному телевидению подвел итоги выступления в составе сборной России на чемпионате мира.

- Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире, - сказал Фернандес. -  Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию - быть приглашенным в сборную и защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это было хорошим достижением.  

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=8X6BOSh6rs8

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