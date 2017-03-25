13:19 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мариу Фернандес: "Хочу говорить на русском, но мне пока трудно это делать"

0
0
0
0
3

Защитник сборной России и ЦСКА Мариу Фернандес после тренировки национальной команды позитивно ценил атмосферу. В то же время натурализованный бразилец отметил, что ему понятны требования главного тренера Станислава Черчесова, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Атмосфера в команде? Очень хорошая. Меня приняли очень хорошо, счастлив быть в сборной. Требования Черчесова понимаю. На тренировках он объясняет все понятно, видно, какой у него замысел. Думаю, все будет хорошо. С некоторыми игроками сборной Бельгии сталкивался, они очень квалифицированные. Будет непростой матч, но я надеюсь на положительный исход. Почему не общаюсь с журналистами на русском? Я все понимаю, но мне трудно говорить, и мне хочется, чтобы вы меня понимали хорошо. Ситуация с моей заявкой? Я еще не знаю, смогу ли играть, все зависит от тренеров. Я тренируюсь, работаю. Когда в гостиницу приезжал Жоаузинью, мы встретились, но про сборную он ничего не говорил. Впечатления от игры с Кот-д'Ивуаром – результат не позитивный, но я поддерживал коллег на скамейке. Но надеюсь, что нам удастся подготовиться.

 

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
голосовать
0
0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нубяшка

зато смольников прекрасно говорит по русски

14:16

higagy

Марио, ты не один. Президент РФС хочет говорить по-английски, хотя, его и на русском сложно понять.

14:11

баламошка

Да не надо, сейчас всё равно речь пропадает благодаря новым технологиям.У школоты одни слова-паразиты на языке, половина подростков не знает алфавит. Скоро будем общаться только с помощью пердежа, а всё остальное за нас будут делать роботы. Ура!

13:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...