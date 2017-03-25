Мариу Фернандес: "Хочу говорить на русском, но мне пока трудно это делать"

Защитник сборной России и ЦСКА Мариу Фернандес после тренировки национальной команды позитивно ценил атмосферу. В то же время натурализованный бразилец отметил, что ему понятны требования главного тренера Станислава Черчесова, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Атмосфера в команде? Очень хорошая. Меня приняли очень хорошо, счастлив быть в сборной. Требования Черчесова понимаю. На тренировках он объясняет все понятно, видно, какой у него замысел. Думаю, все будет хорошо. С некоторыми игроками сборной Бельгии сталкивался, они очень квалифицированные. Будет непростой матч, но я надеюсь на положительный исход. Почему не общаюсь с журналистами на русском? Я все понимаю, но мне трудно говорить, и мне хочется, чтобы вы меня понимали хорошо. Ситуация с моей заявкой? Я еще не знаю, смогу ли играть, все зависит от тренеров. Я тренируюсь, работаю. Когда в гостиницу приезжал Жоаузинью, мы встретились, но про сборную он ничего не говорил. Впечатления от игры с Кот-д'Ивуаром – результат не позитивный, но я поддерживал коллег на скамейке. Но надеюсь, что нам удастся подготовиться.