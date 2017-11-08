Мариу Фернандес: "Делаю все, чтобы сыграть с Аргентиной"

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес, занимавшийся по индивидуальной программе на тренировке национальной команды перед матчем против Аргентины, подчеркнул, что чувствует себя хорошо. По словам бразильца, имеющего российское гражданство, он делает все, чтобы принять участие в предстоящей встрече.

– Состояние нормальное. Получил неприятную травму, лечился, – сказал Фернандес. – После "Локомотива" нога воспалилась только сильнее. Делаю все, чтобы сыграть с Аргентиной.

"Локомотив"? Мы все большие друзья. На поле могут кипеть страсти, но за пределами все в порядке. Отношения со всеми у нас хорошие.

Матч с Аргентиной для нас такой же, как с Ираном и Кореей. Не стал бы выделять его особенно, надо уважать и другие сборные. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, матч Россия – Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Фернандес занимается по индивидуальной программе