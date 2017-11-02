Маринату Гильерме: "Меня не вызвали в сборную России? Я был не в лучшей форме"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме в интервью клубной пресс-службе отметил, что не удивился своему невызову в сборную России. По словам голкипера, он пребывал не в лучшей форме.

– Летом вы поехали на Кубок Конфедераций.

– Да, я рад, что меня пригласили в сборную России на этот турнир! Насколько я знаю, бразильцы гордятся тем, что вратарь из их страны играет за другую страну! Я уже говорил, что хотел дать России что-то взамен тому, что она для меня сделала.

– Турнир закончился для сборной России на групповом этапе, а вы так на поле и не появились…

– Я прекрасно понимал, что Игорь Акинфеев – это первый номер. Но это не значит, что ты можешь позволить себе расслабиться. Бывают разные ситуации, к которым ты должен быть готов. Внутри сборной была отличная атмосфера, в том числе среди вратарей. Самая интересная игра была в Казани против Мексики. Болельщики создали на стадионе потрясающую обстановку и поддерживали нас до последних минут. Жаль, что не получилось победить, надеюсь исправиться на чемпионате мира!

– Сейчас вас перестали вызывать в сборную. Что думаете по этому поводу?

– Я понимаю, почему так произошло. В начале чемпионата – игр пять-шесть – я был далеко не в лучшей форме. Я играл не так хорошо, чтобы попасть в сборную. Вратарь национальной команды – это лучший на конкретный период игрок. Так что я не удивился, когда меня не пригласили. В то время у меня возникли некоторые проблемы. Нет, не травмы: в голове было много разных мыслей. Не хотел бы останавливаться на этой теме. Сейчас все позади, я чувствую, что выхожу на свой прежний уровень.