Маринату Гильерме: "Ари заслужил вызов в сборную России"

Голкипер сборной России и "Локомотива" Маринату Гильерме рассказал об атмосфере внутри коллектива национальной команды. Футболист утверждает, что его одноклубник нападающий Ари заслужил вызов в состав сборной.

– Сейчас хорошая атмосфера в сборной России, – сказал Гильерме в прямом эфире социальной сети "Вконтакте". – Вызов Ари в сборную? Ари его заслужил. Футболист хорошо работает на тренировках и вся команда его приняла нормально.

Ближайший матч сборная России сыграет против сборной Германии 15 ноября, СЭ проведет онлайн-трансляцию, начало – в 22.45 (мск).