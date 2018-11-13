Маринату Гильерме: "Ари заслужил вызов в сборную России"

Голкипер сборной России и "Локомотива" Маринату Гильерме рассказал об атмосфере внутри коллектива национальной команды. Футболист утверждает, что его одноклубник нападающий Ари заслужил вызов в состав сборной.
– Сейчас хорошая атмосфера в сборной России, – сказал Гильерме в прямом эфире социальной сети "Вконтакте". – Вызов Ари в сборную? Ари его заслужил. Футболист хорошо работает на тренировках и вся команда его приняла нормально.
Начинается прямой эфир с вратарем Гилерме! Не пропустите!https://t.co/lpxxmGTXYI pic.twitter.com/cyxaRY3dTy– Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2018 г.
Ближайший матч сборная России сыграет против сборной Германии 15 ноября, СЭ проведет онлайн-трансляцию, начало – в 22.45 (мск).
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