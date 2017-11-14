Мануэль Хурадо: "У России есть шансы на успех в матче с Испанией, но это будет крайне сложно"

Экс-полузащитник "Спартака" Мануэль Хурадо отметил, что потеря Иско - серьезный удар для сборной Испании перед товарищеским матчем с Россией. Игрок травмировался в предыдущей игре с Коста-Рикой (5:0) и не поможет своей команде в Санкт-Петербурге.

– Иско — большая потеря для сборной Испании, – приводят "Известия" слова Хурадо. – Сегодня он наравне с Давидом Сильвой является одним из лидеров национальной команды. Но я уверен: тренер придумает, как его заменить. В целом мне кажется, что у России есть шансы на удачный исход матча, хотя это крайне сложно. Все-таки Испания — одна из сильнейших сборных планеты.

Напомним, игра состоится 14 ноября и начнется в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.