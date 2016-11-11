21:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мануэл Фернандеш: "Лучше проиграть Катару сейчас, чем на чемпионате мира"

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Мануэл ФЕРНАНДЕШ.Мануэл Фернандеш: "Смородская даже не захотела со мной разговаривать"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" подчеркнул, что сборная России не имела права проигрывать Катару (1:2). Пусть даже матч и носил товарищеский статус.

– Пока же результаты национальной команды этому никак не способствуют. Что думаете о поражении сборной России в матче с Катаром?

– При всем уважении к Катару, не могу не заметить, что Россия проигрывать ему не имеет права. Даже в товарищеском матче. Хотя, конечно, лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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