Малафеев пожелал скорейшего выздоровления Луневу

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев пожелал скорейшего выздоровления вратрю Андрею Луневу. Последний покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи во время товарищеского матча Россия - Испания (3:3).

"Скорейшего выздоровления, Андрей!" - написал Малафеев в Твиттере.

Напомним, голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову. Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Его место в воротах занял Денис Глушаков - у команды на тот момент был исчерпан лимит замен.