Малафеев - о травме Лунева: "Я бы избежал столкновения, но это не значит, что я трус"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев отметил, что в эпизое с травмой вратаря сборной России Андрея Лунева в контрольном матче с Испанией (3:3) он попытался бы избежать столкновения с Родриго. Напомним, в результате этого голкипер получил сотрясение мозга.

- В такие моменты нужно учитывать несколько факторов: значимость матча, уровень ответственности самого вратаря, агрессию со стороны соперника и твое личное состояние на момент принятия решения - цитирует RT Малафеева. - В том игровом эпизоде Андрей сыграл правильно, это была самая быстрая возможность коснуться мяча, но все же матч был контрольным.

Если бы я был на месте Андрея, сыграл бы иначе, избежал столкновения. Это не значит, что я трус, – все дело в цене ошибки и важности матча. Нельзя каждый раз бросаться в окоп с гранатой, это возможно сделать лишь один раз. Здесь схожая ситуация. Ты можешь рискнуть собой, получить травму, завершить карьеру. Но если бы эта игра была решающей, судьбоносной, и я, и любой другой игрок пошел бы на мяч даже головой, рискнул собой, чтобы спасти команду.