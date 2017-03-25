Максим Канунников: "Освистывание? Профессиональный игрок должен абстрагироваться"

Нападающий сборной России и "Рубина" Максим Канунников подчеркнул, что ему непонятна реакция трибун во время товарищеского матча Россия – Кот-д'Ивуар (0:2) в Краснодаре. После первого пропущенного мяча болельщики на трибунах начали свистеть, а после второго – поддерживать оппонентов. С поля сборная России уходила под свист и неодобрительный гул.

– Со мной такое бывало, когда за "Томь" играл, да и в Казани сейчас часто освистывают, – приводит ТАСС слова Канунникова. – Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте – и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе – будь то премьер-лига или пятый дивизион, – всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте.

Но, опять же, все зависит от нас – какую игру показываем, так и реагируют болельщики.

Профессиональный игрок должен абстрагироваться от этого. Ты на поле, и твоя задача – принести максимальную пользу команде, а что там говорят, свистят, не должно тебя касаться. Потому что если ты будешь отвлекаться на эти мелочи, то и в игре не будешь успевать.