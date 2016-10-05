Максим Канунников: "Хочется забить любому, не только вратарю "Реала"

Нападающий сборной России Максим Канунников в преддверии контрольного матча с Коста-Рикой подчеркнул, что команда еще не приступала к разбору игры соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, россиянам предстоит тяжелая встреча.

- О сборной Коста-Рики что можете сказать?

- Команду разберем на днях. Знаю Кейлора Наваса, Ельцина Техеду. Если вспоминать чемпионат мира в Бразилии, пусть он был очень давно, это хорошая команда. Нам предстоит тяжелая игра.

- Забить вратарю "Реала" для вас особая мотивация?

- Хочется всегда забивать любому вратарю.

- Тренировки не мешают играть в FIFA 17?

- (Улыбается). У меня сейчас нет на это времени.