14:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

Максим Канунников: "Хочется забить любому, не только вратарю "Реала"

0
0
0

Нападающий сборной России Максим Канунников в преддверии контрольного матча с Коста-Рикой подчеркнул, что команда еще не приступала к разбору игры соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, россиянам предстоит тяжелая встреча.

- О сборной Коста-Рики что можете сказать?

- Команду разберем на днях. Знаю Кейлора Наваса, Ельцина Техеду. Если вспоминать чемпионат мира в Бразилии, пусть он был очень давно, это хорошая команда. Нам предстоит тяжелая игра.

- Забить вратарю "Реала" для вас особая мотивация?

- Хочется всегда забивать любому вратарю.

- Тренировки не мешают играть в FIFA 17?

- (Улыбается). У меня сейчас нет на это времени.

Опрос

Кто должен заменить Акинфеева в "старте" сборной России в матче с Коста-Рикой?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ