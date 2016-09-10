Максим Калиниченко: "Не переживаю за сборную России не из-за Черчесова"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко подчеркнул, что не переживает за сборную России, потому что в ней уже не выступают его знакомые. Он также отметил, что дебют Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины не убедил.

– За эту сборную России с учетом фигуры главного тренера вы будете переживать? - вопрос Калиниченко.

– Да я как-то всегда переживал за другую сборную (смеется). Просто раньше в сборной России играли люди, которых я хорошо знал. А сейчас уже все размыто как-то…

– То есть Черчесов здесь ни при чем?

– Нет, конечно. Я очень рад за Мирослава Ромащенко. Он растет вместе с этим тренерским штабом. А в целом я пристально слежу за сборной Украины.

– Дебют Шевченко на тренерском мостике не слишком убедил?

– Вообще пока не убедил. Строится новая команда прежде всего в тактическом плане. Давайте подождем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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