12:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

Максим Бузникин: "После 30-й минуты российская команда подустала"

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Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин отметил, что команда в контрольном матче с Ганой (1:0) оставила двоякое впечатление. При этом он назвал гол Федора Смолова классным.

– Впечатление от матча двоякое. Понравились первые 25-30 минут, было понятно, что хочет главный тренер от команды, игроки понимали, что нужно делать на поле – прессинг, компактность, – сказал Бузникин. – Потом наступила небольшая усталость, все-таки в таком темпе играть тяжело. С 30-й минуте появились свободные зоны, ребята не могли держать компактность, начали позволять Гане создавать моменты. В целом же игра оставила положительные эмоции.

Строительство новой команды требует времени. Россияне отдавали мяч сопернику, но старались контролировать игру. Наверное, это правильно. На данный момент тренерский штаб не имеет в распоряжении достаточного количества нападающих высокого класса. При этом гол получился классным – выбежали в контратаку, Самедов отдал отличный пас и Смолов завершил атаку. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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freeLmer

Бузникин имеет право так сказать, бегал как заведённый, когда был игроком.

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vasiunchik

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