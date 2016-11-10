Максим Бузникин: "Костяка сборной не вижу. Даже Акинфееву не обеспечено место в составе на чемпионат мира"

Экс-нападающий сборной России не считает, что контрольному матчу с Катаром нужно придавать какое-то особенное значение. По его мнению, в команде Станислава Черчесова каждый должен доказывать свой уровень, и место на домашнем чемпионате мира не обеспечено никому. Напомним, сегодня в Дохе российская сборная проведет контрольный матч с Катаром, который начнется в 19.00 по московскому времени.

- Этот матч - просто подготовка к чемпионату мира, поиск оптимальных сочетаний, - подчеркнул Бузникин. - Наигрывать какие-то тактические схемы преждевременно. Вы придаете этому матчу очень большое значение. Я – нет.

- То есть на результат смотреть вообще не стоит?

- Думаю, да. Хотя в таких матчах всегда хочется побеждать. Россияне гораздо сильнее сборной Катара. Верю, что наша национальная команда сможет сегодня победить.

- Значит, есть шанс показать себя кому-то из атакующих футболистов?

- Сегодня в сборную России попали такие футболисты, которым нужно проявлять себя в любом случае. На всех позициях! Чтобы пробить себе место в основе и попасть в заявку на чемпионат мира.

- Вы считаете, что сейчас нет ни одного футболиста, которому обеспечено место на домашнем чемпионате мира?

- Назовите мне таких!

- Может быть, Акинфеев?

- А может быть, и нет. Разве Черчесов назвал хоть одного из кандидатов на чемпионат мира? Я подобного не видал. До турнира осталось чуть больше года, поэтому давайте не будем торопиться. Сейчас не вижу костяка новой команды - все время вызываются разные футболисты. Очень много игроков и сочетаний.

- В составе сборной всего один представитель ЦСКА - Акинфеев. Правильный ли выбор?

- Надо понимать, какие цели преследует Черчесов. Может, он пробует игроков, может, еще что-то. О закономерностях говорить рано. Наверное, хотят обкатать как можно большее число игроков. (Ярослав СУСОВ)