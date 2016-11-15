Магомед Оздоев: "Всю страну с победой"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев заявил, что национальная команда заслуженно победила в контрольном матче Румынию (1:0) в Грозном. Победу россиянам принес гол родившегося в Грозном Оздоева на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

– Всю страну с победой, она была очень важна для нас, мы должны были отыграться за проигрыш, который был в Катаре, – приводит ТАСС слова Оздоева. – Сыграли хороший матч, приятно, что забил, но главное, что победили. Сборная России заслужила эту победу, потому что мы контролировали и вели игру. Тренерский штаб досконально разобрал игру, рассказал все сильные и слабые стороны соперника, мы выполнили установку, поэтому был результат.