23:41 15 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Магомед Оздоев: "Всю страну с победой"

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15 ноября. Грозный. Россия - Румыния - 1:0. Радость Магомеда ОЗДОЕВА (в центре) и его партнеров.Оздоев принес победу сборной России в родном Грозном

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев заявил, что национальная команда заслуженно победила в контрольном матче Румынию (1:0) в Грозном. Победу россиянам принес гол родившегося в Грозном Оздоева на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

– Всю страну с победой, она была очень важна для нас, мы должны были отыграться за проигрыш, который был в Катаре, – приводит ТАСС слова Оздоева. – Сыграли хороший матч, приятно, что забил, но главное, что победили. Сборная России заслужила эту победу, потому что мы контролировали и вели игру. Тренерский штаб досконально разобрал игру, рассказал все сильные и слабые стороны соперника, мы выполнили установку, поэтому был результат.

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