Магомед Оздоев: "Приятно, что Широков забивает"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Ганой. Товарищеская игра Россия – Гана состоится 6 сентября на стадионе "Локомотив".
– Широков вчера дубль в ЛФЛ сделал. Обсуждали это с командой?
– Приятно, что бывший капитан сборной забивает. Но я это ни с кем не обсуждал.
– Вы сказали – хороший результат на чемпионате мира...
– Каждый футболист хочет выиграть этот турнир. Дальше будет видно, чего сможем добиться.
– Знаете кого-то из сборной Ганы?
– Давно не играл с Мубараком Вакассо. Это добротный игрок: выступал в чемпионате Испании, в национальную команду вызывается.
– Говорили, что он в дубль ссылался. Согласны, что африканские игроки пренебрегают дисциплиной?
– Нет, там был просто инцидент на тренировке. Дисциплина тут ни при чем. Если игрок хочет добиться успеха, он не будет нарушать правила, пример - Дрогба.
– Полоз вчера сказал, что наша сборная сильнее Ганы.
– Я могу сказать только то, что наша сборная сильнее всех!
Ботаникум
Slim Taller + + + + +
14:59
Slim Taller
баламошка,он не пьяный.Просто пасся у себя в горах,а тут в сборную позвали.
14:14
Вгуге-л
сборная рфии сильнее всех , потому болельщики и подписывали петицию о расформировании сборной .
14:12
баламошка
Зачем давать интервью пьяным?
14:01