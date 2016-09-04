13:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Магомед Оздоев: "Приятно, что Широков забивает"

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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Ганой. Товарищеская игра Россия – Гана состоится 6 сентября на стадионе "Локомотив".

Широков вчера дубль в ЛФЛ сделал. Обсуждали это с командой?

– Приятно, что бывший капитан сборной забивает. Но я это ни с кем не обсуждал.

– Вы сказали – хороший результат на чемпионате мира...

– Каждый футболист хочет выиграть этот турнир. Дальше будет видно, чего сможем добиться.

– Знаете кого-то из сборной Ганы?

– Давно не играл с Мубараком Вакассо. Это добротный игрок: выступал в чемпионате Испании, в национальную команду вызывается.

– Говорили, что он в дубль ссылался. Согласны, что африканские игроки пренебрегают дисциплиной?

– Нет, там был просто инцидент на тренировке. Дисциплина тут ни при чем. Если игрок хочет добиться успеха, он не будет нарушать правила, пример - Дрогба.

– Полоз вчера сказал, что наша сборная сильнее Ганы.

– Я могу сказать только то, что наша сборная сильнее всех!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ботаникум

Slim Taller + + + + +

14:59

Slim Taller

баламошка,он не пьяный.Просто пасся у себя в горах,а тут в сборную позвали.

14:14

Вгуге-л

сборная рфии сильнее всех , потому болельщики и подписывали петицию о расформировании сборной .

14:12

баламошка

Зачем давать интервью пьяным?

14:01

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