18:28 | ФУТБОЛ — Сборная России

Магомед Оздоев: "Новый стадион "Краснодара" – это нечто. Просто нет слов"

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Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев отдал должное Сергею Галицкому за постройку нового стадиона "Краснодара". Завтра Россия и Коста-Рика проведут контрольный матч на этой новой арене.

"Новый стадион Краснодара это нечто. Просто нет слов, такого я еще не видел. Непередаваемые эмоции после экскурсии. Браво!", – написал в своем твиттере Оздоев.

Сергей Галицкий: "Люди хотят, чтобы я сделал все - дороги, больницы, аэропорт"
Экскурсия по стадиону "Краснодара"
"Краснодар": пожалуй, лучший стадион в России
Галицкий показал новый дом "Краснодара"
 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shms

У Черчесова нет слов, у Оздоева нет слов.....Вы с Черчесовым доешьте осетинские пироги и нормально расскажите о впечатлениях

18:52

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