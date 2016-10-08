Магомед Оздоев: "Новый стадион "Краснодара" – это нечто. Просто нет слов"

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев отдал должное Сергею Галицкому за постройку нового стадиона "Краснодара". Завтра Россия и Коста-Рика проведут контрольный матч на этой новой арене.

"Новый стадион Краснодара это нечто. Просто нет слов, такого я еще не видел. Непередаваемые эмоции после экскурсии. Браво!", – написал в своем твиттере Оздоев.

Новый стадион Краснодара это нечто . Просто нет слов , такого я еще не видел .Непередаваемые эмоции после экскурсии. Браво!@sergeygalitskiy – محمد Ozdoev (@E27A) 8 октября 2016 г.

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