Магомед Оздоев: "Наиболее авторитетные футболисты в сборной России - Самедов и Акинфеев"

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев отметил, что результат контрольного матча против Ирана (1:1) не сказался на микроклимате в команде. Он также добавил, что на данный момент самыми авторитетными футболистами в сборной являются хавбек Александр Самедов и вратарь Игорь Акинфеев.

Интервью для сайта РФС Оздоев дал Дмитрию Корчагину. Болельщик с ДЦП получил от союза предложение о работе персональным журналистом сборной России перед матчем национальной команды с Ираном в Казани.

– Какая атмосфера царит сейчас в сборной России?

– Атмосфера в команде отличная. Особенно хорошее настроение было после победы над Кореей. К сожалению, вторую игру подряд выиграть не получилось, но на микроклимате в сборной это никак не сказалось.

– С кем из партнеров по сборной больше всего общаетесь?

– Общаюсь со всеми, но больше с теми, с кем пересекался в клубах.

– Кого в сборной можно назвать лидером в раздевалке?

– На данном этапе наиболее авторитетные футболисты – Самедов и Акинфеев.

– Изменилось ли что-то в тактике подготовки команды к матчам, если сравнивать с тем, что было до Кубка конфедераций-2017?

- В сборной ничего не поменялось, на Кубке конфедераций ребята выступили хорошо, могли и лучше, но из-за определенных обстоятельств не сложилось. Продолжаем тренироваться, не сворачиваем с выбранного пути. Хотелось бы отметить, что ментально команда стала сильнее. Это поможет добиться нам хорошего результата в будущем.

Напомним, на сборе в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 россияне провели две контрольные игры – против Кореи (4:2) и Ирана (1:1).