Магомед Оздоев: "Надеюсь, Черчесов останется в сборной и после чемпионата мира"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Он отметил, что хотел бы увидеть Черчесова на посту национальной команды и после чемпионата мира.
– Вы уже вызывались в сборную при Капелло. Каковы отличия его тренировок от тренировок Черчесова?
– У каждого тренера свое видение футбола: Станислав Саламович работал в России, мы все его знаем, понимаем, чего он от нас хочет. На языке одном говорим – плюсов больше.
– "Рубин" плохо начал сезон, но вас и Канунникова вызвали. Как удалось произвести впечатление на тренерский штаб?
– У наставников надо спросить. Да, мы плохо стартовали, но намерены исправить положение в ближайшем будущем. Мы же будем оправдывать вызов в национальную команду и отстаивать честь страны.
– Матч с Турцией – удовлетворены своей игрой?
– Не скажу, что доволен на все 100 процентов, но рад, что вышел на поле и показал то, на что способен.
– Черчесов сказал, что, определяя состав, руководствовался клубными связями футболистов, намекая на вашу игру за "Локомотив".
– Мы долгое время играли вместе – конечно, игровые связи еще остались.
– В сборной новый тренер, в клубе также сменился наставник. Так интереснее жить?
– Я бы так не сказал. В сборной все зависит от результата – надеюсь, что сборная покажет хороший результат на чемпионате мира и Станислав Саламович останется и после турнира в ней работать. То же самое могу сказать и про "Рубин" – хочется, чтобы был постоянный наставник.
баламошка
Оздоеву какая разница? Его же в Сборной уже не будет.
15:40
Алексей Федоров
Начнем с того, что неизвестно, состоится ли вообще ЧМ. Вдруг как с паралимпийцами придется проводить свой, с Абхазией и Южной Осетией.
15:38
ЗЮК
Игрок ниже среднего.Не понимаю,что он делает в сборной.
15:17
novic
Оздоев не игрок сборной.
15:13
Ботаникум
echo2011 ---- Да и самому Оздоеву место в сборной на ЧМ-2018 отнюдь не гарантировано, а он уже разбрасывается пожеланиями на период ПОСЛЕ ЧМ-2018!......
14:57
echo2011
Если вспомнить,как поменяли Малофеева на Лобановского за считанные дни до начала ЧМ-1986,нет никаких гарантий,что Черчесов доработает до ЧМ-2018.Думается,тренера на ЧМ-2018 сейчас не предскажет никто.
14:46