Магомед Оздоев: "Надеюсь, Черчесов останется в сборной и после чемпионата мира"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Он отметил, что хотел бы увидеть Черчесова на посту национальной команды и после чемпионата мира.

– Вы уже вызывались в сборную при Капелло. Каковы отличия его тренировок от тренировок Черчесова?

– У каждого тренера свое видение футбола: Станислав Саламович работал в России, мы все его знаем, понимаем, чего он от нас хочет. На языке одном говорим – плюсов больше.

– "Рубин" плохо начал сезон, но вас и Канунникова вызвали. Как удалось произвести впечатление на тренерский штаб?

– У наставников надо спросить. Да, мы плохо стартовали, но намерены исправить положение в ближайшем будущем. Мы же будем оправдывать вызов в национальную команду и отстаивать честь страны.

– Матч с Турцией – удовлетворены своей игрой?

– Не скажу, что доволен на все 100 процентов, но рад, что вышел на поле и показал то, на что способен.

– Черчесов сказал, что, определяя состав, руководствовался клубными связями футболистов, намекая на вашу игру за "Локомотив".

– Мы долгое время играли вместе – конечно, игровые связи еще остались.

– В сборной новый тренер, в клубе также сменился наставник. Так интереснее жить?

– Я бы так не сказал. В сборной все зависит от результата – надеюсь, что сборная покажет хороший результат на чемпионате мира и Станислав Саламович останется и после турнира в ней работать. То же самое могу сказать и про "Рубин" – хочется, чтобы был постоянный наставник.