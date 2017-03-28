Магомед Оздоев: "Мы не должны были проигрывать этот матч, а могли и выиграть"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после товарищеского матча с Бельгией (3:3) отметил, что можно было добиться победы. По словам хавбека, соперник не создал много моментов. Оздоев вышел на замену на 17-й минуте вместо травмировавшегося Алана Дзагоева и был заменен на 72-й на Алексея Миранчука.

– Был готов к замене, разминались до этого. Тренер просил играть как в обороне, так и в атаке, вроде бы, то, что он просил, у меня сделать получилось, – цитирует ТАСС Оздоева. – После того, как меня заменили, он сказал, что все хорошо, надо было просто усиливать атаку. Отлично это воспринял, я сделал то, что от меня требовали.

Результат показывает, что провели хороший матч. Мы пропустили два простых гола со стандартов, в целом, они не так много моментов создали. Мы не должны были проигрывать этот матч, а могли и выиграть.

Свист с трибун? У каждого у своего мнение. Мне кажется если болельщики приходят на стадион, они должны поддерживать команду до конца. Тем более речь идет о сборной страны.