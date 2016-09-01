Магомед Оздоев: "Думаю, болельщикам понравилась игра с Турцией"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после товарищеского матча с Турцией (0:0) отметил свой голевой момент, когда мяч полетел выше ворот, передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК. В целом футболист остался доволен игрой.

– Как не подстроились под этот пас? - вопрос Оздоеву.

– Да подстроился-то я хорошо… Просто уже мысль проскочила – все, гол… Такое всегда сказывается. Хотел попасть в дальний, не получилось.

– Впечатления от матча?

– Отличные! Думаю, мы выполнили все установки главного тренера. Показали хорошую игру. Думаю, болельщикам понравилось.

– Как настраивал тренер – ведь все говорят, что сборная прибавила в самоотдаче?

– Для нас каждый матч – очень важный. Хотим показать все, чтоб болельщики поверили в сборную. А тренер мотивирует команду – говорит только одно: "Надо выходить и биться, доказывать, мы отстаиваем честь страны…" Думаю, нам удалось сыграть так, чтоб болельщики снова пришли на стадион. Будем их радовать. А сегодня обстановка была очень приятная. Надеюсь, этот матч наладит отношения нашей страны и Турции.