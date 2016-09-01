Магомед Оздоев: "Думаю, болельщикам понравилась игра с Турцией"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после товарищеского матча с Турцией (0:0) отметил свой голевой момент, когда мяч полетел выше ворот, передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК. В целом футболист остался доволен игрой.
– Как не подстроились под этот пас? - вопрос Оздоеву.
– Да подстроился-то я хорошо… Просто уже мысль проскочила – все, гол… Такое всегда сказывается. Хотел попасть в дальний, не получилось.
– Впечатления от матча?
– Отличные! Думаю, мы выполнили все установки главного тренера. Показали хорошую игру. Думаю, болельщикам понравилось.
– Как настраивал тренер – ведь все говорят, что сборная прибавила в самоотдаче?
– Для нас каждый матч – очень важный. Хотим показать все, чтоб болельщики поверили в сборную. А тренер мотивирует команду – говорит только одно: "Надо выходить и биться, доказывать, мы отстаиваем честь страны…" Думаю, нам удалось сыграть так, чтоб болельщики снова пришли на стадион. Будем их радовать. А сегодня обстановка была очень приятная. Надеюсь, этот матч наладит отношения нашей страны и Турции.
Пиитерец
Футболисты реально такие тупые? Как болелам может понравиться унылый товарняк без забитых мячей? Или мы должны были оценить, как изящно и грациозно ногомячисты исполняли неведомую нам тренерскую установку? Когда будете выносить турции и прочие польши с украинами в одну калитку, тогда и будет повод для самодовольства. А пока тренируйтесь, и книжки читайте на досуге - для мозгов пользительно.
01:56
df436fh
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
01:53
Бен Ричардс
Не то слово- "понравилось". Это был восторг, полет вдохновения. Нам подарили праздник. Вот так бы и на чемпионате мира в 2018.Главное теперь не зазнаваться и не опускать планку, хотя сделать это будешь архитрудно.
01:31
Slim Taller
Тот безмозглый чудак,написавший петицию,может быть доволен игрой этих Магомедов.
01:27
Thomas_Boy
Очень, Магомед!
01:08