Магомед Оздоев: "Черчесов - отличный мотиватор, он умеет правильно завести футболиста"

Полузащитник "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев подчеркнул, что футболисты сборной Кореи сильнее иранцев в индивидуальном мастерстве. Он также добавил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов – отличный мотиватор, который умеет завести игрока и подготовить его к матчу.

Напомним, на сборе в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 россияне провели две контрольные игры – против Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

– Назовите сильные стороны сборных Кореи и Ирана.

– В целом, это команды одного уровня, просто действуют по-разному. Корея очень хорошо контролирует мяч, любит играть первым номером, у них есть сильные индивидуальные исполнители, которые выступают в серьезных европейских командах, – приводит официальный сайт РФС слова Оздоева. – С ними было не так легко играть, как могло показаться. Иран же силен командной игрой и контратаками, которые у них хорошо получались во встрече с нами, а также грамотно выстроенной обороной, боевитостью, умением вести единоборства. Но если брать каждого игрока индивидуально, то корейцы все-таки чуть посильнее.

– Кого из игроков этих сборных можете выделить?

– У Южной Кореи игру ведет Сон из "Тоттенхэма". У сборной Ирана все футболисты примерно одного уровня, но выделяются двое: Азмун и капитан команды Дежага, который с нами не играл.

– Почему в матче против Южной Кореи сборная России временами уступала сопернику центр поля?

– Ребята нервничали, было много футболистов, которые первый раз играли за сборную. Когда забили мяч, играть стало легче.

– В чем нужно прибавлять, чтобы не пропускать такие результативные контратаки, как в матче с Ираном?

– Всей команде нужно работать над ошибками. Думаю, тренерский штаб укажет нам на них и объяснит, как каждый должен был сыграть в том или ином моменте. Без оплошностей не было бы и футбола, нужно учиться на ошибках и стараться их не допускать. Ведь если бы все играли безошибочно, мы бы не увидели голов.

– В чем особенности работы Станислава Черчесова по сравнению с другими тренерами?

– Станислав Саламович – хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов – отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу.