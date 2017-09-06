Магомед Митришев: "В сборной России большая конкуренция, но я к этому готов"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев, дебютировавший в сборной России в товарищеском матче против "Динамо" (3:0), отметил, что получил приятные эмоции от работы в национальной команде. Форвард подчеркнул, что ему необходимо улучшить личную статистику.

– Черчесов говорил больше открываться за спину, стараться прессинговать защитников, – сказал для клубной пресс-службы Митришев. – В сборной большая конкуренция, но я к этому готов. Испытываю приятные эмоции, уверен, я не последний чеченец в национальной команде. Нужно прибавлять в каждом аспекте игры, быть более стабильным и, конечно, улучшать статистику.