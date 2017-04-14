Магомед Митришев: "Если буду продолжать так играть – попасть в сборную России будет больше шансов"

Нападающий "Терека" Магомед Митришев в интервью "Известиям" отметил, что несмотря на результативность в последних матчах ему необходимо работать еще больше. В апрельских играх чемпионата России форвард отличился тремя голами.

– С чем связана ваша результативность во второй части сезона?

– Голы всегда придают уверенности в себе. Когда забиваешь один, за ним обычно идет и второй. Тем не менее, мне нужно еще больше работать над ударами и завершающими стадиями атак.

– В прошлом сезоне вы говорили, что хотели бы выйти на уровень сборной России. За год удалось добиться прогресса, достаточного для приглашения в национальную команду?

– Если буду продолжать показывать такую же игру, как сейчас, попасть в сборную России будет куда больше шансов. Для начала нужно начать стабильно выступать на высоком уровне за клуб, а не так, чтобы "стрельнул" пару раз и пропал. Стабильность – один из главных показателей профессионального уровня футболиста.