Лунева увезли на скорой

Вратарь сборной России Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с Испанией (3:3), покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи. Голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову.
Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.
К тому моменту главный тренер россиян Станислав Черчесов исчерпал лимит замен. Владимир Габулов указал на этот факт и передал свою футболку одному из полевых игроков.
Свитер сначала надел Александр Кокорин. Однако в итоге место в воротах занял Денис Глушаков. (Гоша ЧЕРНОВ)
Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия - Испания
Лунева увезли со стадиона на скорой. pic.twitter.com/oAr1rAWWID– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 ноября 2017 г.
- Игорь Акинфеев
- Александр Кокорин
- Владимир Габулов
- Денис Глушаков
- Станислав Черчесов
- Сборная Испании (Футбол)
- Андрей Лунев
Andersen32
Зенит опять без вратаря.
00:47
Tribunal Z
pafalex Хоть бы догадались к финнам отвезти, в Питере все плохо с лечебными учреждениями, все в упадке и разрухе, а Финляндия все таки одна из самых передовых медицинских стран, Россия по отношению к ней как палка, против лазерного оружия...====== ВОТ не надо ля ля! В Питере Военно медицинская академия, да и центральный госпитальная больница МЧС лучшие в стране. Врачи на высочайшем уровне и все чухонцы и рядом не стоят, какая Финляндия, по моему ты не в теме вообще
00:46
Tribunal Z
Да, жаль, может и сотрясение как минимум. Скорейшего Андрею выздоровления!
00:43
pafalex
Хоть бы догадались к финнам отвезти, в Питере все плохо с лечебными учреждениями, все в упадке и разрухе, а Финляндия все таки одна из самых передовых медицинских стран, Россия по отношению к ней как палка, против лазерного оружия...
00:41
sabitt
Андрюха!Здоровья богатырского!!!
00:25
Семен Семенович
Chibisov Ох чувствую всё плохо,минимум сотрясение,жалко ведь два раза спасал от неминуемого гола,а это радрига даже перепрыгивать не стала,а просто коленом в голову влетел,костолом шпанский. 00:05-------------------- Один в один как в своё время Кержаков Диканю. Пол-лица разворотил. Помнится, Андрей тогда из-за этого чемпионат Европы пропустил. Жалко вратарей. Не жалеют их костоломы. А Андрею (Лунёву), конечно же, скорейшего выздоровления. Надеюсь, не сильно страшно вышло... Классный вратарь. Должен играть, а не прозябать без дела.
00:25
disss
Даже если Лунёв выкарабкается на уровень обычного человека, но ведь может стать следующий вратарь "растением"- надо обезопасить вратарей!
00:23
iguar
Здоровья Андрею. Спасибо за смелость! Испанец мог бы коленку и убрать!
00:20
max0129
Только бы после этого не зассал как рукожопый - гандболист. Очень напоминает Евгения Рудакова. Лунев будет лучшим вратарем России, вот увидите.
00:19
disss
Давайте собирать подписи на введение защиты для вратарей!
00:19
Ivan200278
Андрей, держись! Здоровья!
00:16
Levbereg
Хорошо, что в Ленинграде играли. Там лечебные заведения и врачи на уровне достойном.
00:11
ЖарКонь
Здоровья вратарю!!!
00:11
Vicdoc
Здоровья Андрею! Смело пошёл руками вперед. Очень плохая травма...
00:10
Дарт Вейдер Первый
Андрею здоровья!!!!
00:10
Chibisov
Красно-желтый конь очень похоже на травму габулова,так же голова от удара назад дёрнулась да ещё и рассечение,а только парень играть начал.
00:08
Slim Taller
Здоровья,Андрею! Настоящий боец,без страха и упрёка.
00:08
drJekil
Что-нибудь слышно?
00:06
Красно-желтый конь
Да уж(( Немудрено. На видео было видно, как пришелся удар. Там, вполне вероятно, перелом скуловой кости, как у Габулова в своё время случилось. Ну и закрытая черепно-мозговая... Испанец, урод.
00:05
Chibisov
Ох чувствую всё плохо,минимум сотрясение,жалко ведь два раза спасал от неминуемого гола,а это радрига даже перепрыгивать не стала,а просто коленом в голову влетел,костолом шпанский.
00:05
fannn666
ЗДОРОВЬЯ!!
00:04
SpaMan
Андрюха держись!
00:01