23:58 14 ноября | Футбол — Сборная России

Лунева увезли на скорой

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Вратарь сборной России Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с Испанией (3:3), покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи. Голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову.

Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.

К тому моменту главный тренер россиян Станислав Черчесов исчерпал лимит замен. Владимир Габулов указал на этот факт и передал свою футболку одному из полевых игроков.

Свитер сначала надел Александр Кокорин. Однако в итоге место в воротах занял Денис Глушаков. (Гоша ЧЕРНОВ)

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//
Трансляция матча Россия - Испания

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Andersen32

Зенит опять без вратаря.

00:47

Tribunal Z

pafalex Хоть бы догадались к финнам отвезти, в Питере все плохо с лечебными учреждениями, все в упадке и разрухе, а Финляндия все таки одна из самых передовых медицинских стран, Россия по отношению к ней как палка, против лазерного оружия...====== ВОТ не надо ля ля! В Питере Военно медицинская академия, да и центральный госпитальная больница МЧС лучшие в стране. Врачи на высочайшем уровне и все чухонцы и рядом не стоят, какая Финляндия, по моему ты не в теме вообще

00:46

Tribunal Z

Да, жаль, может и сотрясение как минимум. Скорейшего Андрею выздоровления!

00:43

pafalex

Хоть бы догадались к финнам отвезти, в Питере все плохо с лечебными учреждениями, все в упадке и разрухе, а Финляндия все таки одна из самых передовых медицинских стран, Россия по отношению к ней как палка, против лазерного оружия...

00:41

sabitt

Андрюха!Здоровья богатырского!!!

00:25

Семен Семенович

Chibisov Ох чувствую всё плохо,минимум сотрясение,жалко ведь два раза спасал от неминуемого гола,а это радрига даже перепрыгивать не стала,а просто коленом в голову влетел,костолом шпанский. 00:05-------------------- Один в один как в своё время Кержаков Диканю. Пол-лица разворотил. Помнится, Андрей тогда из-за этого чемпионат Европы пропустил. Жалко вратарей. Не жалеют их костоломы. А Андрею (Лунёву), конечно же, скорейшего выздоровления. Надеюсь, не сильно страшно вышло... Классный вратарь. Должен играть, а не прозябать без дела.

00:25

disss

Даже если Лунёв выкарабкается на уровень обычного человека, но ведь может стать следующий вратарь "растением"- надо обезопасить вратарей!

00:23

iguar

Здоровья Андрею. Спасибо за смелость! Испанец мог бы коленку и убрать!

00:20

max0129

Только бы после этого не зассал как рукожопый - гандболист. Очень напоминает Евгения Рудакова. Лунев будет лучшим вратарем России, вот увидите.

00:19

disss

Давайте собирать подписи на введение защиты для вратарей!

00:19

Ivan200278

Андрей, держись! Здоровья!

00:16

Levbereg

Хорошо, что в Ленинграде играли. Там лечебные заведения и врачи на уровне достойном.

00:11

ЖарКонь

Здоровья вратарю!!!

00:11

Vicdoc

Здоровья Андрею! Смело пошёл руками вперед. Очень плохая травма...

00:10

Дарт Вейдер Первый

Андрею здоровья!!!!

00:10

Chibisov

Красно-желтый конь очень похоже на травму габулова,так же голова от удара назад дёрнулась да ещё и рассечение,а только парень играть начал.

00:08

Slim Taller

Здоровья,Андрею! Настоящий боец,без страха и упрёка.

00:08

drJekil

Что-нибудь слышно?

00:06

Красно-желтый конь

Да уж(( Немудрено. На видео было видно, как пришелся удар. Там, вполне вероятно, перелом скуловой кости, как у Габулова в своё время случилось. Ну и закрытая черепно-мозговая... Испанец, урод.

00:05

Chibisov

Ох чувствую всё плохо,минимум сотрясение,жалко ведь два раза спасал от неминуемого гола,а это радрига даже перепрыгивать не стала,а просто коленом в голову влетел,костолом шпанский.

00:05

fannn666

ЗДОРОВЬЯ!!

00:04

SpaMan

Андрюха держись!

00:01