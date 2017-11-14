Лунева увезли на скорой

Вратарь сборной России Андрей Лунев, получивший травму во время товарищеского матча с Испанией (3:3), покинул стадион "Санкт-Петербург" на карете скорой помощи. Голкипер на последних минутах встречи получил травму головы, столкнувшись с Морено Родриго, который ударил россиянина коленом в голову.

Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев аплодировал коллеге.

К тому моменту главный тренер россиян Станислав Черчесов исчерпал лимит замен. Владимир Габулов указал на этот факт и передал свою футболку одному из полевых игроков.

Свитер сначала надел Александр Кокорин. Однако в итоге место в воротах занял Денис Глушаков. (Гоша ЧЕРНОВ)

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков//

Трансляция матча Россия - Испания