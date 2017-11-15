01:15 | Футбол — Сборная России

Лунев прошел обследование и проведет ночь в больнице

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Голкиперу сборной России Андрею Луневу в больнице была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны. Напомним, что вратарь получил травму в товарищеском матче против команды Испании (3:3).

Россиянину был выставлен диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Tom Sowyer

Шанс для Лодыгина

02:00

Ivenhoe

Здоровья! Здоровья! Здоровья!

01:27

Алекс Ферги

Здоровья!

01:23

Vicdoc

Здоровья!

01:20

Дарт Вейдер Первый

Здоровья!

01:20

Kanidzha

Может всё обойдется здоровья Андрей!

01:19