Лунев прошел обследование и проведет ночь в больнице

Голкиперу сборной России Андрею Луневу в больнице была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны. Напомним, что вратарь получил травму в товарищеском матче против команды Испании (3:3).
Россиянину был выставлен диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице.
Андрею Лунёву сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны.– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.
Ночь он проведёт в больнице.#ЛунёвДержись #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/vxigkUL1Jp
Tom Sowyer
Шанс для Лодыгина
02:00
Ivenhoe
Здоровья! Здоровья! Здоровья!
01:27
Алекс Ферги
Здоровья!
01:23
Vicdoc
Здоровья!
01:20
Дарт Вейдер Первый
Здоровья!
01:20
Kanidzha
Может всё обойдется здоровья Андрей!
01:19