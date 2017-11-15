Лунев прошел обследование и проведет ночь в больнице

Голкиперу сборной России Андрею Луневу в больнице была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны. Напомним, что вратарь получил травму в товарищеском матче против команды Испании (3:3).

Россиянину был выставлен диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице.