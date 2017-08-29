Лунев присоединился к сборной России

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России, передает из Новогорске корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Голкипер был на медицинском обследовании в Италии. Игрок вышел на тренировочное занятие вместе с партнерами.
Обследование футболиста не выявило у него значимых проблем с коленом. Лунев тренируется в общей группе с учетом имеющихся особенностей физического состояния.
Напомним, тренировочный сбор начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".
Голкипер Андрей Лунёв сегодня ночью прибыл в расположение @TeamRussia pic.twitter.com/EUPtzIw822– Сборная России (@TeamRussia) 29 августа 2017 г.