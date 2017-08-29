Лунев присоединился к сборной России

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прибыл в расположение сборной России, передает из Новогорске корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Голкипер был на медицинском обследовании в Италии. Игрок вышел на тренировочное занятие вместе с партнерами.

Обследование футболиста не выявило у него значимых проблем с коленом. Лунев тренируется в общей группе с учетом имеющихся особенностей физического состояния.

Напомним, тренировочный сбор начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

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