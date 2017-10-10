Лунев и Рауш - в "старте" сборной России на матч против Ирана

Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против Ирана. С первых минут на поле выйдет нападающий Федор Смолов, который выведет национальную команду с капитанской повязкой.
Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Мариу Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Миранчук, Смолов, Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
Матч Россия – Иран пройдет сегодня, 10 октября. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.
Стартовый состав на матч с Ираном: Лунёв в основе, Смолов капитан! pic.twitter.com/tc1198Sz6u– Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2017 г.