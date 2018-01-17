Луиз Адриану: "С удовольствием бы сыграл в составе сборной России"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану признался, что с удовольствием бы принял вызов в сборную России. В период с 2014 по 2015 год он играл за бразильскую национальную команду, выйдя на поле в четырех товарищеских матчах.

- Об этом бессмысленно говорить, так как это уже в прошлом, но, если бы у меня была возможность, я бы с удовольствием сыграл в составе сборной России, - цитирует ТАСС Адриану.

Отметим, что в декабре 2012 года форвард, в то время выступавший за "Шахтер", заявлял о желании выступать за сборную Украины. В 2014 году после приглашения в сборную Бразилии он заявил, что это было шуткой. Адриану отметил, что не рассматривал такую возможность всерьез.