Луиш Нету: "Дзюба заслужил капитанскую повязку в сборной России"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал назначение форварда клуба Артема Дзюбы капитаном сборной России. Также он рассказал, с кем общается в российском чемпионате.

- В России я дружу с Мануэлом Фернандешем и Эдером в "Локо", - цитирует официальный Твиттер "Зенита" Нету. - Мы редко видимся из-за расстояния и календаря, но мы продолжаем общаться о российском футболе.

- Что вы почувствовали, когда Дзюба получил капитанскую повязку в сборной России?

- Дзюба заслужил это, потому что мы видели страсть и желание, с которым он играл на чемпионате мира. Он объединил страну и заставил людей поверить, что они могут добиться успеха.