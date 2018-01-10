Лучшие голы сборной России в 2017 году. Видео

Официальный Твиттер сборной России представил лучшие мячи, забитые в составе национальных команд в 2017 году. В список вошли голы юношеской, женской и основной мужской сборных, а так же представителей пляжного и мини-футбола.
Самые красивые голы сборных России в 2017 году | ЧАСТЬ 1– Сборная России (@TeamRussia) 10 января 2018 г.
1) Фёдор Смолов
Россия-Испания
2) Фёдор Смолов
Венгрия-Россия
3) Аяз Гулиев
Россия-Гибралтар
4) Магомед-Шапи Сулейманов
Россия-Гибралтар
5) Никита Сапрунов
Россия-Армения
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Самые красивые голы сборных России в 2017 году | ЧАСТЬ 2– Сборная России (@TeamRussia) 10 января 2018 г.
1) Леонид Герчиков
Россия-Фарерские острова
2) Дмитрий Кратков
Франция-Россия
3) Дмитрий Лысков
Россия-Казахстан
4) Сергей Абрамов
Россия-Казахстан
5) Николай Крышанов
Россия-Франция
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Самые красивые голы сборных России в 2017 году | ЧАСТЬ 3– Сборная России (@TeamRussia) 10 января 2018 г.
1) Надежда Карпова
Россия-Сербия
2) Елена Данилова
Италия-Россия
3) Полина Органова
Россия-Грузия
4) Анастасия Кулакова
Хорватия-Россия
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баламошка
Голы штоле были? Да ещё и лучшие?! Чудеса!
12:37