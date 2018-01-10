Лучшие голы сборной России в 2017 году. Видео

Официальный Твиттер сборной России представил лучшие мячи, забитые в составе национальных команд в 2017 году. В список вошли голы юношеской, женской и основной мужской сборных, а так же представителей пляжного и мини-футбола.

Самые красивые голы сборных России в 2017 году | ЧАСТЬ 1

1) Фёдор Смолов

Россия-Испания

2) Фёдор Смолов

Венгрия-Россия

3) Аяз Гулиев

Россия-Гибралтар

4) Магомед-Шапи Сулейманов

Россия-Гибралтар

5) Никита Сапрунов

Россия-Армения



Оставляйте свои мнения в комментариях! pic.twitter.com/zgz2WxMj1w – Сборная России (@TeamRussia) 10 января 2018 г.