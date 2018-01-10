12:13 | Футбол — Сборная России

Лучшие голы сборной России в 2017 году. Видео

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Официальный Твиттер сборной России представил лучшие мячи, забитые в составе национальных команд в 2017 году. В список вошли голы юношеской, женской и основной мужской сборных, а так же представителей пляжного и мини-футбола.

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баламошка

Голы штоле были? Да ещё и лучшие?! Чудеса!

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