Лопетеги вышел из отеля в обнимку с Карпиным

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поехал на тренировку вместе со сборной Испании. Специалист вышел из отеля, где расположились испанцы, после чего обняв наставника команды Хулена Лопетеги, сел в автобус.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет транлсяцию этой встречи.