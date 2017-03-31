20:18 | ФУТБОЛ — Сборная России

"Локомотив" принял извинения "Рен-ТВ"

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Руководитель департамента по связям с общественностью ФК "Локомотив" Андрей Бодров сообщил, что клуб принял извинения "Рен-ТВ" относительно высказываний якобы Дмитрия Тарасова в эфире телеканала. Сегодня "Рен-ТВ" принес извинения Тарасову, "Локомотиву" и болельщикам за то, что в эфире телеканала прозвучали слова человека, который выдавал себя за Тарасова, и раскритиковал игроков сборной России.

– В настоящее время Дмитрий Тарасов готовится к матчу с "Уфой", – сказал Бодров. – Мы ознакомились с опровержением и приняли извинения телеканала. Надеемся, что эта история послужит уроком, и в будущем подобные ситуации не повторятся. Рассчитываем на бдительность и профессионализм журналистов. (Сергей ЕГОРОВ)

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