Лионель Месси снова занимается во второй группе

Сборная Аргентины вновь разделилась на две группы для утренней тренировки. На поле новой базы "Спартака" утром приехали только 13 полевых футболистов. Среди них – игроки "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони.

А вот Лионель Месси, как и накануне, будет тренироваться во второй группе в закрытом режиме. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушино на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.

Россия – Аргентина: как готовятся сборные. LIVE!