Лионель Месси снова занимается во второй группе

Сборная Аргентины вновь разделилась на две группы для утренней тренировки. На поле новой базы "Спартака" утром приехали только 13 полевых футболистов. Среди них – игроки "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони.
А вот Лионель Месси, как и накануне, будет тренироваться во второй группе в закрытом режиме. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушино на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.
Россия – Аргентина: как готовятся сборные. LIVE!
Поле подернуто инеем. Месси снова нет. Будет позже pic.twitter.com/M9UupcJL6B– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 9 ноября 2017 г.