10:20 | Футбол — Сборная России

Лионель Месси снова занимается во второй группе


Сборная Аргентины вновь разделилась на две группы для утренней тренировки. На поле новой базы "Спартака" утром приехали только 13 полевых футболистов. Среди них – игроки "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони.

А вот Лионель Месси, как и накануне, будет тренироваться во второй группе в закрытом режиме. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушино на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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