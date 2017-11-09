Лионель Месси: "Нравится дизайн мяча ЧМ-2018 и его цветовая гамма"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в презентации официального мяча чемпионата мира-2018. Состоялась она в Москве 9 ноября. 11 ноября аргентинцы проведут товарищеский матч со сборной России в "Лужниках".

- Нравится дизайн мяча, цветовая гамма. С удовольствием испытаю его на поле, - сказал Месси на презентации мяча. - Я очень рад, что мы отобрались на чемпионат мира. Осталось несколько месяцев до его начала. Все очень взволнованы, уделяют много внимания товарищеским матчам. Игра с Россией - отличная возможность улучшить сыгранность состава.

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.