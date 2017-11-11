Лионель Месси: "Аргентина успокоилась, выйдя на чемпионат мира-2018"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча с Россией (1:0) подчеркнул, что команда играла более спокойно, оформив выход на чемпионат мира-2018. При этом форвард подчеркнул, что аргентинцы должны пользоваться любой возможностью, чтобы сыграться.
– Как настрой в команде на чемпионат мира? – вопрос Месси.
– Мы должны понимать, что проводим вместе не так много времени, и надо пользоваться любой возможностью провести сбор и лучше сыграться друг с другом. Большую часть года мы сосредоточены на игре в своих клубах, но знаем, что эти месяцы до чемпионата мира пролетят очень быстро.
– Это был первый матч аргентинской сборной после тяжелого отборочного цикла. Как ощущения?
– Играть было намного легче – выйдя на чемпионат мира, мы успокоились внутренне и провели хороший матч.
Напомним, что нападающий аргентинцев Лионель Месси не примет участие в товарищеском матче с Нигерией, который состоится 14 ноября в Краснодаре. Форвард завершил сбор. (Егор БЫЧКОВ)
Эугенио
Месси проходил по полю всю игру почти, т.к. партнеры и без него гоняли российскую защиту из угла в угол.
20:42