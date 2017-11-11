19:43 | Футбол — Сборная России

Лионель Месси: "Аргентина успокоилась, выйдя на чемпионат мира-2018"

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после товарищеского матча с Россией (1:0) подчеркнул, что команда играла более спокойно, оформив выход на чемпионат мира-2018. При этом форвард подчеркнул, что аргентинцы должны пользоваться любой возможностью, чтобы сыграться.

 
Суббота. Москва. &quot;Лужники&quot;. Россия - Аргентина - 0:1. 86-я минута. Только что Серхио АГУЭРО (№9) провел победный гол."Модель 01". Вот так мы будем играть на ЧМ против топ-команд?

– Как настрой в команде на чемпионат мира? – вопрос Месси.

– Мы должны понимать, что проводим вместе не так много времени, и надо пользоваться любой возможностью провести сбор и лучше сыграться друг с другом. Большую часть года мы сосредоточены на игре в своих клубах, но знаем, что эти месяцы до чемпионата мира пролетят очень быстро.

– Это был первый матч аргентинской сборной после тяжелого отборочного цикла. Как ощущения?

– Играть было намного легче – выйдя на чемпионат мира, мы успокоились внутренне и провели хороший матч.

Напомним, что нападающий аргентинцев Лионель Месси не примет участие в товарищеском матче с Нигерией, который состоится 14 ноября в Краснодаре. Форвард завершил сбор. (Егор БЫЧКОВ)

Россия - Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эугенио

Месси проходил по полю всю игру почти, т.к. партнеры и без него гоняли российскую защиту из угла в угол.

20:42