18:58 | Футбол — Сборная России

Линекер считает, что РФС слишком мягко наказали за поведение болельщиков на матче Россия - Франция

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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал вердикт ФИФА в отношении поведения болельщиков на товарищеском матче Россия - Франция. Он считает, что РФС понес слишком мягкое наказание.

- 22 тысячи фунтов! Англия получила 35 тысяч штрафа за маки на форме, - написал эксперт в Твиттере. - ФИФА, пересмотрите свои приоритеты.

РФС оштрафован на 30 000 швейцарских франков (примерно 25 тысяч евро) за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча Россия - Франция.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Эта папарацца уже надоела, в своём глазу пусть бревно для начала найдёт. Грязный Гари - коричневые шортики.

19:10

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