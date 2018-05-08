Линекер считает, что РФС слишком мягко наказали за поведение болельщиков на матче Россия - Франция

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал вердикт ФИФА в отношении поведения болельщиков на товарищеском матче Россия - Франция. Он считает, что РФС понес слишком мягкое наказание.

- 22 тысячи фунтов! Англия получила 35 тысяч штрафа за маки на форме, - написал эксперт в Твиттере. - ФИФА, пересмотрите свои приоритеты.

£22,000! England got a £35,000 fine for wearing poppies. Sort your priorities out @FIFAcom https://t.co/JdbdQrTovo – Gary Lineker (@GaryLineker) 8 мая 2018 г.

РФС оштрафован на 30 000 швейцарских франков (примерно 25 тысяч евро) за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча Россия - Франция.