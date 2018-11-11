Лев прокомментировал предстоящие матчи с Россией и Голландией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от национальной команды в предстоящих играх. Германия сыграет в товарищеском матче с Россией 15 ноября и в Лиге наций с Голландией 19 ноября.

- Последние матчи Германии в этом календарном году будут против России и Голландии. Что вы ожидаете увидеть от этих команд?

- Мы знаем, что в этом году не играли в захватывающий футбол и не добились результата, на который надеялись, - приводит пресс-служба немецкой федерации футбола слова Лева. - Мы хотим успешно завершить год и вернуться к победам. У нас есть год, чтобы подготовиться к Евро-2020 и развивать некоторых игроков в течение последующих лет.

Матч во Франции показал, что у нас есть потенциал для этого. Вы не можете проходить через переходный период и не столкнуться с некоторыми трудностями. Это касается перестройки национальной команды. Успех приходит со временем.



Сборная Германии впервые в истории потерпела шесть поражений в рамках одного календарного года. Также впервые с 2000 года бундестим проиграла два официальных матчах подряд. В предыдущей игре немцы крупно уступили Голландии - 0:3.

Сборная Германии также может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.