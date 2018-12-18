Леонид Слуцкий: "Все материалы по сборной России отдал Черчесову"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дал большое интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру, в частности, обсудив выступление российской сборной на чемпионате мира-2018, где она дошла до четвертьфинала.

– Черчесов рассказывал, что вы поделились с ним всеми своими методическими материалами, многое рассказали за совместным обедом. Что, по-вашему, ему пригодилось?

– Не знаю. Да, все материалы, которые были по сборной, все системы анализа, все тестирования, вообще все, что было, я отдал. Параллельно главный тренер сборной спрашивал, что его интересует по конкретным игрокам. Тоже рассказал все, что знал. Пригодилось ли это ему и в каком объеме – ответить может только Черчесов. На мой взгляд, это нормальная ситуация.

Кстати, всю ту же информацию я представил и на техкоме РФС. Это был первый техком за бог знает сколько лет, когда главный тренер сборной отчитывался с предоставлением абсолютно всех материалов по каждому тренировочному дню, всех выводов, всего анализа. И проводить такие техкомы – профессионально и правильно.

– Наверняка и тот же Паулино Гранеро, работавший как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018, извлек массу опыта. Если учесть, как команда была физически готова к чемпионату мира.

– Безусловно. Здесь все равно надо говорить, прежде всего, про главного тренера. Потому что он, во-первых, набирает помощников, а во-вторых, позволяет или не позволяет им что-то делать. Ну и обо всем тренерском штабе, конечно.