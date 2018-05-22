Леонид Слуцкий: "В Европе о наших футболистах не говорят. Поэтому нам надо успешно сыграть на чемпионате мира"

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что в Европе не говорят о российских футболистах, которые могли бы усилить западные клубы. Летом Слуцкий возглавит голландский "Витесс".

– Бытует мнение, что российские футболисты не хотят уезжать в западные чемпионаты. В Европе вообще обсуждают возможность перехода отечественных игроков? Интерес к ним есть?

– Нет, к сожалению, таких разговоров там вообще не слышно, – цитируют "Известия" Слуцкого. – Поэтому я и говорю, что для них было бы хорошо показать себя на чемпионате мира – за этим турниром будет наблюдать вся планета.



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