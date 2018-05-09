Леонид Слуцкий: "Фернандес заслужил играть в стартовом составе сборной России"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что правый защитник ЦСКА Мариу Фернандес заслужил право играть в стартовом составе национальной команды.



- Мариу Фернандес - великолепный игрок, он заслужил играть в стартовом составе, - сказал Слуцкий. - У Бразилии много легионеров, каждый не может играть за сборную, так что это нормальная практика. Это мультикультурализм, и Россия привержена мультикультурным принципам. Мы действительно рады, что у нас есть такие натурализованные иностранные игроки. Процесс ассимиляции - благо для российского футбола, для его будущего.

- А что скажете по поводу Гильерме?

- Не знаю насчет Гильерме, у нас есть отличные русские голкиперы. Не уверен насчет Гильерме. Но вот Мариу Фернандес точно заслуживает, это один из лучших правых защитников, он еще может играть в центре обороны, это разнообразный футболист, который заслуживает играть в стартовом составе сборной. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)