Леонид Слуцкий: "Березуцким нужно сказать огромное спасибо"

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– Что вы думаете о решении братьев Березуцких завершить карьеру в сборной?

– Для меня это не новость. Мы много раз с ними это обсуждали. Я хочу сказать о том, что братья всей своей карьерой заслужили право на принятие решения. Их уровень патриотизма, то количество матчей, которые они отыграли с серьезными повреждениями за национальную команду, их вклад в тот же успех 2008 года и вообще количество и качество матчей, убеждает в их высочайшем уровне патриотичности и умении приносить свое здоровье в жертву интересам национальной команды. Сейчас они как никто понимают свое состояние. Если они говорят, что не чувствуют физических сил и квалификации необходимого уровня для того, чтобы помочь команде, то мы должны с огромным уважением отнестись к решению и сказать огромное спасибо. Будем болеть за национальную команду с теми футболистами, кто окажется в ее составе. (Дмитрий СИМОНОВ)

Эксклюзив "СЭ". Первое интервью Слуцкого после назначения в "Витесс"