Леонид Федун: "Смолов и Кокорин ничего не показали"

Президент "Спартака" Леонид Федун после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) выделил в составе сборной России Игоря Акинфеева. Также он посетовал на пассивность россиян в атаке.
– Россия проиграла, могла быть и ничья, но вы видите – большая разница, конечно, между нашим футболом и их, – сказал Федун. – К сожалению. Но пессимизма нет. Блестяще сыграл Акинфеев, был неплох, на мой взгляд, Глушаков. Разочаровала, конечно, атака. Полоза вообще не было видно, ни Смолов, ни Кокорин ничего не показали.
Вот в этом была проблема – мы совершенно не цеплялись за мяч. А так, нормально, ребят. Для нашей команды это была первая игра, которая позволяет почувствовать, что такое большой настоящий футбол. (Александр МУЙЖНЕК)
- Игорь Акинфеев
- Александр Кокорин
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Леонид Федун
- Федор Смолов
- Дмитрий Полоз
Старожил футбола
Леонид, купи Рауша! Сегодня он показал насколько сильнее твоего 23 номера!
18:53
Komendant1
Зато Дениска отжал футболку у Месси.
18:40
armi
Конечно ничего. Чего ж показывать, если они же НЕ ОБМЕНЯЛИСЬ футболками с Месси как твой Глушаков. Вот он ПОКАЗАЛ ЭТУ САМУЮ ФУТБОЛКУ.
18:35
armi
Конечно ничего. Чего ж показывать, если они же НЕ ОБМЕНЯЛИСЬ футболками с Месси как твой Глушаков. Вот он ПОКАЗАЛ ЭТУ САМУЮ ФУТБОЛКУ. Герой!!!!
18:34
NF
А великий "похоронщик", вестимо, воспарил в небеса аки лебедь...
18:33
Boleijj protiv
Ивана Таранова в сборную
18:24
Vittorio-049
кокорин ничего не моет показать по определению
18:22
shpasic
зато Глушаков показал футболку Месси!
18:21
titan2313
Смолов и Кокорин это звёзды России! Нельзя так о них!
18:20
ВеликийПашаБуре
зато твоя джыкия в обороне была лудшая!
18:19