Леонид Федун: "Смолов и Кокорин ничего не показали"

Президент "Спартака" Леонид Федун после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) выделил в составе сборной России Игоря Акинфеева. Также он посетовал на пассивность россиян в атаке.

– Россия проиграла, могла быть и ничья, но вы видите – большая разница, конечно, между нашим футболом и их, – сказал Федун. – К сожалению. Но пессимизма нет. Блестяще сыграл Акинфеев, был неплох, на мой взгляд, Глушаков. Разочаровала, конечно, атака. Полоза вообще не было видно, ни Смолов, ни Кокорин ничего не показали.

Вот в этом была проблема – мы совершенно не цеплялись за мяч. А так, нормально, ребят. Для нашей команды это была первая игра, которая позволяет почувствовать, что такое большой настоящий футбол. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча Россия - Аргентина