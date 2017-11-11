18:14 | Футбол — Сборная России

Леонид Федун: "Смолов и Кокорин ничего не показали"

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Президент "Спартака" Леонид Федун после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) выделил в составе сборной России Игоря Акинфеева. Также он посетовал на пассивность россиян в атаке.

– Россия проиграла, могла быть и ничья, но вы видите – большая разница, конечно, между нашим футболом и их, – сказал Федун. – К сожалению. Но пессимизма нет. Блестяще сыграл Акинфеев, был неплох, на мой взгляд, Глушаков. Разочаровала, конечно, атака. Полоза вообще не было видно, ни Смолов, ни Кокорин ничего не показали.

Вот в этом была проблема – мы совершенно не цеплялись за мяч. А так, нормально, ребят. Для нашей команды это была первая игра, которая позволяет почувствовать, что такое большой настоящий футбол. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча Россия - Аргентина

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Старожил футбола

Леонид, купи Рауша! Сегодня он показал насколько сильнее твоего 23 номера!

18:53

Komendant1

Зато Дениска отжал футболку у Месси.

18:40

armi

Конечно ничего. Чего ж показывать, если они же НЕ ОБМЕНЯЛИСЬ футболками с Месси как твой Глушаков. Вот он ПОКАЗАЛ ЭТУ САМУЮ ФУТБОЛКУ.

18:35

armi

Конечно ничего. Чего ж показывать, если они же НЕ ОБМЕНЯЛИСЬ футболками с Месси как твой Глушаков. Вот он ПОКАЗАЛ ЭТУ САМУЮ ФУТБОЛКУ. Герой!!!!

18:34

NF

А великий "похоронщик", вестимо, воспарил в небеса аки лебедь...

18:33

Boleijj protiv

Ивана Таранова в сборную

18:24

Vittorio-049

кокорин ничего не моет показать по определению

18:22

shpasic

зато Глушаков показал футболку Месси!

18:21

titan2313

Смолов и Кокорин это звёзды России! Нельзя так о них!

18:20

ВеликийПашаБуре

зато твоя джыкия в обороне была лудшая!

18:19