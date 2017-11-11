Леонид Федун: "Месси - бог"

Президент "Спартака" Леонид Федун после товарищеского матча между сборными России и Аргентины подчеркнул, что лидер гостей Лионель Месси его не разочаровал. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 0:1.
- Как вам Месси?
- Месси есть Месси. Бог (улыбается). (Александр МУЙЖНЕК)
Трансляция матча Россия - Аргентина
tolkopositiv
Федун, Красава! Много слово о Лео не надо! Хватит два: Футбольный бог!
19:13
oleg.bob
Да полно уж, Бог!!!
19:01
Старожил футбола
Леонид, наш Бог Рауш! Купи его! Он во всем сильнее 23 номера!
18:47
Старожил футбола
Леонид, наш Бог Рауш! Купи его! Он во всем круче 23 номера: и в воротах, и на левом фланге, и в нападении, и с углового прямо в ворота бьет, и в единоборствах! Это самое настоящее усиление Спартака!!!
18:43
Friend of Misery
Круче Давыдова?
18:41
Электросталец
Федун, купи бога!
18:38
Odissevs
Это не команда, а кошмар.
18:29
DENsid
Месси -бог, Федун - лох)
18:23
titan2313
Кстати сегодня Месси ничего особенного не показал!
18:21