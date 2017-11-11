18:17 | Футбол — Сборная России

Леонид Федун: "Месси - бог"

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Президент "Спартака" Леонид Федун после товарищеского матча между сборными России и Аргентины подчеркнул, что лидер гостей Лионель Месси его не разочаровал. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 0:1.

- Как вам Месси?

- Месси есть Месси. Бог (улыбается). (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча Россия - Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (9)
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tolkopositiv

Федун, Красава! Много слово о Лео не надо! Хватит два: Футбольный бог!

19:13

oleg.bob

Да полно уж, Бог!!!

19:01

Старожил футбола

Леонид, наш Бог Рауш! Купи его! Он во всем сильнее 23 номера!

18:47

Старожил футбола

Леонид, наш Бог Рауш! Купи его! Он во всем круче 23 номера: и в воротах, и на левом фланге, и в нападении, и с углового прямо в ворота бьет, и в единоборствах! Это самое настоящее усиление Спартака!!!

18:43

Friend of Misery

Круче Давыдова?

18:41

Электросталец

Федун, купи бога!

18:38

Odissevs

Это не команда, а кошмар.

18:29

DENsid

Месси -бог, Федун - лох)

18:23

titan2313

Кстати сегодня Месси ничего особенного не показал!

18:21