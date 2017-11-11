Леонид Федун: "Месси - бог"

Президент "Спартака" Леонид Федун после товарищеского матча между сборными России и Аргентины подчеркнул, что лидер гостей Лионель Месси его не разочаровал. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 0:1.

- Как вам Месси?

- Месси есть Месси. Бог (улыбается). (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча Россия - Аргентина