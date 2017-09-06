Леандро Самарони: "Мариу Фернандес объективно не дотягивал до уровня сборной Бразилии"

Экс-игрок "Спартака", ЦСКА и еще нескольких российских клубов Леандро Самрони в интервью "СЭ" отметил, что положительно воспринял желание защитника армейцев Мариу Фернандеса выступать за сборную России. По его словам, у бразильца не было шансов заиграть за свою национальную команду.

– Как восприняли желание Мариу Фернандеса выступать за нашу национальную команду?

– Ничего плохого в этом не вижу. Он уже давно выступает в ЦСКА, полностью освоился в России. Раз поступило такое предложение, почему бы его не принять? Значит, Мариу лучший или один из лучших на своей позиции в РФПЛ. На его месте я в свое время поступил бы точно так же. Но мне никто не предлагал принять ваше гражданство.

– Но ведь армеец мог попробовать пробиться в сборную Бразилии?

– Думаю, Фернандес объективно недотягивал до ее уровня. А потом поступило предложение от РФС. Защитник его принял, как и вратарь Гильерме. Это вполне нормальная история. Оба помогут российской сборной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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