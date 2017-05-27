15:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Лавров не стал говорить о шансах сборной России на Кубке конфедераций, назвав команду непредсказуемой

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Министр иностранных дел Сергей Лавров не стал говорить о том, какое место займет сборная России на Кубке конфедераций-2017. По словам чиновника, национальная команда является непредсказуемой.

"Что касается российской команды, я не могу прогнозировать, они очень непредсказуемые", – приводит RT слова Лаврова.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками России в групповом турнире станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.
 

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https://russian.rt.com/sport/article/394008-lavrov-futbol-interviyu

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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coxo

наша сборная похожа на нашу внешнюю политику

16:30

баламошка

Дипломатично)

15:44

marksan

А с какого хрена Лаврова на тему футбола разговорили?

15:36