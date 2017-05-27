Лавров не стал говорить о шансах сборной России на Кубке конфедераций, назвав команду непредсказуемой

Министр иностранных дел Сергей Лавров не стал говорить о том, какое место займет сборная России на Кубке конфедераций-2017. По словам чиновника, национальная команда является непредсказуемой.
"Что касается российской команды, я не могу прогнозировать, они очень непредсказуемые", – приводит RT слова Лаврова.
Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками России в групповом турнире станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/394008-lavrov-futbol-interviyu
coxo
наша сборная похожа на нашу внешнюю политику
16:30
баламошка
Дипломатично)
15:44
marksan
А с какого хрена Лаврова на тему футбола разговорили?
15:36