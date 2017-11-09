Кузяев сегодня пройдет обследование

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев сегодня пройдет запланированное обследование, информирует Твиттер национальной команды. У футболиста травмирован плечевой сустав.

Отмечается, что после проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. Об итогах обследования дополнительно будет сообщено позже.

Напомним, 11 ноября Россия проведет контрольный матч со сборной Аргентины. Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.