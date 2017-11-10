Кузяев продолжает подготовку к матчу с Аргентиной после обследования

Полузащитник сборной России Далер Кузяев продолжает подготовку к товарищескому матчу с Аргентиной, сообщает пресс-служба национальной команды. 24-летний футболист прошел медицинское обследование по поводу повреждения плечевого сустава, по результатам которого было принято решение оставить его в расположении сборной.

Встреча Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия – Аргентина: день перед матчем. LIVE!